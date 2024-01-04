Теракт в Иране: Токаев выразил соболезнования президенту Ибрахиму Раиси

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Ибрахиму Раиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ибрахиму Раиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в иранском городе Керман.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в городе Керман. Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу", – говорится в телеграмме Президента.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления и благополучного возвращения в свои семьи всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, в результате двух взрывов, прогремевших возле кладбища города Керман на юге Ирана, погибли по меньшей мере 103 человека, более 170 ранены.