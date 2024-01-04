Взрыв у могилы иранского генерала: число жертв возросло до ста

В результате двух взрывов, прогремевших возле кладбища города Керман на юге Ирана, погибли по меньшей мере 103 человека, более 170 ранены, ередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей Би-би-си.

Собравшиеся пришли на церемонию, посвящённую годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Власти Ирана назвали случившееся терактом.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди сообщил, что первый взрыв произошёл около трёх часов дня по местному времени, а примерно в 3:20, когда люди и спасатели приехали на место, чтобы помочь, прогремел второй взрыв.



По некоторым данным, бомбы были заложены в две сумки и взорваны дистанционно, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Многие раненые находятся в тяжёлом состоянии.

Касем Сулеймани, идеолог внешней политики Ирана, погиб в 2020 году в Иране в результате авиаудара США по зданию, в котором он находился. Во время его похорон из-за скученности погибли 56 человек, похороны были перенесены.

Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль — главные противники Тегерана в регионе.

Генерала считали главным стратегом, стоящим за военными начинаниями Ирана. Он обладал почти одинаковым влиянием как в Иране, так и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.