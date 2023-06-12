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pixabay.com Сегодня, 21:18
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Сегодня, 21:18
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Фото: pixabay.com

Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии Джорджии Мелони

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю кабинета министров Италии Джорджии Мелони в связи с кончиной видного государственного деятеля, бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой.на Акорду

В телеграмме глава нашего государства отметил выдающиеся заслуги Сильвио Берлускони, внёсшего значительный вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Казахстаном и Италией.

О смерти политика стало известно 12 июня. Берлускони было 86 лет.

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Сегодня, 21:18
229
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