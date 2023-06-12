Умер Сильвио Берлускони. Ему было 86

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Итальянские СМИ сообщили о смерти одного из самых знаменитых политиков современности Сильвио Берлускони, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Corriere della Sera.

Сильвио Берлускони болел в последние несколько лет. Он страдал проблемами сердечно-сосудисток системы и болел лейкемией.

В апреле 2023 года Берлускони госпитализировали с лёгочной инфекцией, которая вызвала острую дыхательную недостаточность. Он провёл в больнице почти полтора месяца, и 9 июня был снова госпитализирован.

Сильвио Берлускони был трижды премьер-министром Италии, одним из богатейших людей этой страны и медиамагнатом. Также ему ранее принадлежали футбольные клубы "Монца" и "Милан", ставшего победителем Лиги чемпионов пять раз.

Как сообщает BСC, Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье глубоко верующих католиков - банковского служащего Луиджи Берлускони и домохозяйки Розеллы Босси.