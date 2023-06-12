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commons.wikimedia.org Сегодня, 15:17
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Сегодня, 15:17
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Фото: commons.wikimedia.org

Умер Сильвио Берлускони. Ему было 86

Итальянские СМИ сообщили о смерти одного из самых знаменитых политиков современности Сильвио Берлускони, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Corriere della Sera.

Сильвио Берлускони болел в последние несколько лет. Он страдал проблемами сердечно-сосудисток системы и болел лейкемией.

В апреле 2023 года Берлускони госпитализировали с лёгочной инфекцией, которая вызвала острую дыхательную недостаточность. Он провёл в больнице почти полтора месяца, и 9 июня был снова госпитализирован.

Сильвио Берлускони был трижды премьер-министром Италии, одним из богатейших людей этой страны и медиамагнатом. Также ему ранее принадлежали футбольные клубы "Монца" и "Милан", ставшего победителем Лиги чемпионов пять раз.

Как сообщает BСC, Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье глубоко верующих католиков - банковского служащего Луиджи Берлускони и домохозяйки Розеллы Босси.

В 1954 году Берлускони поступил на юридический факультет Миланского университета, где изучал юриспруденцию. В 1961 году он с отличием закончил университет, получив премию в размере двух миллионов лир за дипломную работу. Вскоре после этого он основал свою первую строительную компанию "Союз застройщиков Милана", отвергнув предложение о работе в банке Rasini, где его отец в тот момент был топ-менеджером. В начале шестидесятых Италия переживала строительный бум, и его проекты имели большой успех.

В 1978 году Берлускони основал холдинговую компанию Fininvest, которая объединила все его медийные активы. Бизнес-империя стремительно расширялась.

А в 1986 году медиа-магнат приобрёл футбольный клуб "Милан", который под его руководством стал одним из ведущих в стране. В 2017 году контрольный пакет акций клуба был продан группе инвесторов из Китая за 740 миллионов евро.

11 мая 1994 года он принёс присягу в качестве премьер-министра Италии, став первым в Европе главой кабинета с многомиллиардным состоянием. Однако долго на посту он не продержался. Разногласия между представителями трёх партий, вошедших в правящую коалицию, а также тот факт, что суд в Милане выдвинул ему обвинения в уклонении от налогов, привели к тому, что семь месяцев спустя правительственная коалиция развалилась.

В 2001 году Берлускони вновь стал премьер-министром во главе новой коалиции, которую назвали "Дом свобод". Во время предвыборной кампании он обещал провести серьёзные экономические реформы, упростить систему налогообложения и повысить пенсии. Но из-за проблем в мировой экономике Берлускони не удалось сдержать свои обещания. В 2006 году, несмотря на то, что ему удалось внести поправки в избирательное законодательство, которые должны были помочь его коалиции, он проиграл на выборах левоцентристской коалиции Романо Проди.

Берлускони неоднократно представал перед судом, но каждый раз ему удавалось выйти сухим из воды благодаря невероятному таланту маневрировать в неповоротливой юридической системе Италии, а также отсутствию прямых доказательств его вины.

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Сегодня, 15:17
236
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