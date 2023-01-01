Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску

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Президент Казахстана выразил соболезнования Папе Римскому Франциску, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял новость о кончине Папы Римского Бенедикта XVI.

"Мы все хорошо знаем бывшего лидера католической церкви как выдающегося духовного деятеля и великую личность, неустанно трудившегося во имя продвижения идей мира, взаимопонимания и гуманизма. Яркий образ Его Святейшества Бенедикта XVI, внесшего огромный вклад в дело защиты и сохранения ценностей человечества, навсегда останется в памяти всей мировой общественности. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования всей католической общине", — говорится в телеграмме.

Ранее Ватикан сообщил о смерти бывшего папы Римского Бенедикта XVI. Ему было 96 лет. Бенедикт провел свои последние годы в монастыре Mater Ecclesiae в стенах Ватикана.

Бенедикт XVI был избран папой в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он стал одним из самых пожилых кардиналов в истории, взошедших на Святой Престол.