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Лента новостей

GETTY IMAGES Сегодня, 16:18
159
Сегодня, 16:18
159
Фото: GETTY IMAGES

Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI

Ватикан сообщил о смерти бывшего папы Римского Бенедикта XVI. Ему было 96 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

Бенедикт провел свои последние годы в монастыре Mater Ecclesiae в стенах Ватикана. Его преемник папа Франциск часто навещал его там.

Бывший понтифик болел, и Святой Престол говорил, что его состояние ухудшилось из-за преклонного возраста. А в минувшую среду папа Франциск на последней в этом году аудиенции в Ватикане призвал помолиться особой молитвой за папу Бенедикта, который, по его словам, был очень болен.

Папа Франциск сообщил о серьезном ухудшении здоровья своего предшественника
Бенедикт XVI был избран папой в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он стал одним из самых пожилых кардиналов в истории, взошедших на Святой Престол.

На протяжении большей части его папства католическая церковь сталкивалась с обвинениями, судебными исками и официальными отчетами о десятилетиях жестокого обращения с детьми со стороны священников.

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#мировые новости #Папа Римский
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:18
159
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