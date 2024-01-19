Токаев встретился с Секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером

В ходе встречи с Секретарем Святого Престола Касым-Жомарт Токаев отметил содержательный и продуктивный характер состоявшейся беседы с Папой Римским Франциском, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"По словам Президента, последовательная поддержка Ватикана способствовала тому, что проводимые Казахстаном съезды лидеров мировых и традиционных религий стали важной площадкой для укрепления взаимопонимания и взаимоуважения между религиями. Глава государства напомнил об историческом визите Главы Католической церкви в нашу страну, который стал важным символом продвижения мира и вызвал широкий отклик не только среди католической общины Казахстана, но и представителей других религий в регионе", - говорится в сообщении.

Как отметил Глава государства, наша страна придает особое значение укреплению связей со Святым Престолом в области образования, здравоохранения и борьбы с изменением климата.

Президент Казахстана поблагодарил архиепископа Пола Галлахера за готовность Библиотеки Ватикана и Апостольского архива на безвозмездной основе предоставить казахстанским ученым возможность изучить исторические материалы. Он также приветствовал сотрудничество Национального научного центра материнства и детства с Ватиканским педиатрическим госпиталем Bambino Gesu.

Касым-Жомарт Токаев еще раз подтвердил приверженность Казахстана межэтническому и межконфессиональному согласию во имя укрепления мира, гармонии и взаимного уважения. В завершение разговора Глава государства пригласил руководство Святого Престола принять участие в очередном Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Италии. Токаев пригласил президента Италии посетить Казахстан. Совместный инвестфонд создадут "Самрук-Казына" и итальянская компания. Из Астаны планируется запустить прямые авиарейсы в Рим и Милан.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском состоялась в Ватикане.