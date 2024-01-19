Планируется запуск прямых авиарейсов из Астаны в Рим и Милан

Из Астаны планируется запустить прямые авиарейсы в Рим и Милан. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев на инвестиционном круглом столе "Казахстан-Италия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Благодаря 13 международным маршрутам, проходящим по территории Казахстана, и прямым рейсам между Алматы и Миланом, мы связаны между собой как никогда раньше. Мы приветствуем планы по открытию прямого авиасообщения Астаны с Римом и Миланом. Это, безусловно, будет способствовать развитию наших экономических отношений и связей между людьми, а также продвижению туризма", – отметил президент.

В ходе встречи главы государства с президентом авиакомпании Neos Лупо Раттацци стало известно, что данные рейсы запустят уже в 2024 году.

По мнению Токаева, наличие прямого авиасообщения между странами придаст импульс развитию торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма. Он отметил высокую востребованность авиарейса Алматы-Милан, с момента запуска которого было перевезено около 70 тысяч пассажиров.

Лупо Раттацци поделился планами по увеличение количества рейсов по маршруту Алматы – Милан.

Компания NEOS была создана в 2001 году как совместное предприятие двух туристических фирм – итальянской Alpitour S.p.A. и немецкой TUI Group. Являясь одной из крупнейших частных итальянских авиакомпаний, NEOS выполняет рейсы по более чем 70 направлениям. Оборот компании в 2022 году составил 640 млн долларов.