Совместный инвестфонд создадут "Самрук-Казына" и итальянская компания
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После переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони в Риме подписан ряд документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В частности, госхолдинг "Самрук – Казына" подписал соглашение с итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики.
Между нацкомпанией "КазМунайГаз" и итальянской компанией ENI подписано совместное окончательное инвестиционное решение о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.
Между правительствами двух стран заключено соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны.
Меморандумы о взаимопонимании заключили министерства юстиции Казахстана и Италии, министерства культуры двух стран, министерство науки и высшего образования РК и министерство университетов и исследований Италии, а также Академия госуправления при президенте РК и Национальная школа госуправления Италии.
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