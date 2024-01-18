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Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию

Сегодня, 08:22
АВТОР
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Акорда Сегодня, 08:22
Сегодня, 08:22
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Фото: Акорда

В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

У трапа была выстроена рота Почетного караула.

18 января Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони. 

Также Глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний. 

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

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