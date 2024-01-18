Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию

В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

У трапа была выстроена рота Почетного караула.

18 января Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Также Глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.