Токаев: Те, кто выходят на площади и выступают с лживыми лозунгами, не имеют ничего общего с настоящим патриотизмом

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил благодарность мужчинам, спасшим флаг Казахстана по время ЧП на стадионе в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Вся страна помнит, как в прошлом году во время футбольного матча на стадионе крыша спорткомплекса обрушилась на флагшток. И в это время, несмотря на опасность, местные жители достали из-под завала знамя Казахстана. Именно в таких поступках проявляется подлинный патриотизм. Нет смысла в громких словах. Те, кто выходят на площади и выступают с лживыми лозунгами, я думаю, не имеют ничего общего с настоящим патриотизмом", - сказал Президент, выступая перед общественностью в Шымкенте.

Мужчины, поднявшие флаг, оказались в зале.

"Их патриотизм должен стать примером для молодежи. В связи с этим хочу объявить Благодарность Абулхаиру Даулетову, Бекмурату Караеву и Нуркену Намазу", - заявил Касым-Жомаарт Токаев.

На этой же встрече Президент поручил построить в Шымкенте 101 школу, Дворец студентов, роддом, новое здание для театра оперы и балета.