open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Токаев: Те, кто выходят на площади и выступают с лживыми лозунгами, не имеют ничего общего с настоящим патриотизмом
akorda.kz Сегодня, 17:05
293
Фото: akorda.kz

Токаев: Те, кто выходят на площади и выступают с лживыми лозунгами, не имеют ничего общего с настоящим патриотизмом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил благодарность мужчинам, спасшим флаг Казахстана по время ЧП на стадионе в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Вся страна помнит, как в прошлом году во время футбольного матча на стадионе крыша спорткомплекса обрушилась на флагшток. И в это время, несмотря на опасность, местные жители достали из-под завала знамя Казахстана. Именно в таких поступках проявляется подлинный патриотизм. Нет смысла в громких словах. Те, кто выходят на площади и выступают с лживыми лозунгами, я думаю, не имеют ничего общего с настоящим патриотизмом", - сказал Президент, выступая перед общественностью в Шымкенте.

Мужчины, поднявшие флаг, оказались в зале.

"Их патриотизм должен стать примером для молодежи. В связи с этим хочу объявить Благодарность Абулхаиру Даулетову, Бекмурату Караеву и Нуркену Намазу", - заявил Касым-Жомаарт Токаев.

На этой же встрече Президент поручил построить в Шымкенте 101 школу, Дворец студентов, роддом, новое здание для театра оперы и балета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#президент #Шымкент #Касым-Жомарт Токаев
Журналист
Сегодня, 17:05
293
Поделитесь:
Наверх