Токаев дал поручения по развитию Шымкента

Фото: akorda.kz

Рабочая поездка Главы государства продолжилась в Шымкенте. В выступлении на встрече с общественностью города Президент отметил, что Шымкент всегда отличался особой теплотой и с точки зрения природных условий, и с точки зрения душевной щедрости его жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Шымкент занимает особое место в духовной жизни нашего народа. Этот город является благодатной колыбелью национальных традиций. Он олицетворяет лучшие черты казахского характера. Здесь соединены в единое целое лучшие проявления культуры и национального этикета. Здесь неизменно уважают старших и почитают достойных. На славной земле Шымкента формировалась наша нация. Поэтому уверенно можно сказать, что жители этого прекрасного города живут на благословенной земле Жерұйық", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что история древнего Шымкента насчитывает не менее 2200 лет, и этот факт признан на уровне ЮНЕСКО.

По словам Президента, с момента получения Шымкентом статуса города республиканского значения произошло немало позитивных изменений. В частности, на развитие города выделено 170 миллиардов тенге. Кроме того, привлечены инвестиции на сумму более 1,5 триллионов тенге. Городской бюджет вырос в четыре раза, промышленное производство увеличилось на 65 процентов. Введено в строй более 2,5 миллиона квадратных метров жилья.

В своём выступлении Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на перспективах развития Шымкента. В частности, по словам Президента, принимаются меры, направленные на превращение Шымкента в один из четырёх городов-хабов нашей страны.

Говоря о развитии производства и благоустройстве промышленных зон, Глава государства назвал важными направлениями работы диверсификацию экономики города и увеличение выпуска отечественной продукции.

Наряду с этим Президент акцентировал внимание на потенциале сельского хозяйства. По его словам, одним из самых актуальных вопросов остается обеспечение продовольственной безопасности.

Затем Глава государства высказался о роли малого и среднего бизнеса в развитии города. В частности, в Шымкенте реализуется программа "Деловой город" по поддержке предпринимательства. За последние годы доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 40 процентов.

"Это хороший показатель. В данной сфере работает около 180 тысяч человек. Хотелось бы подчеркнуть предприимчивость шымкентцев. Южане всегда славились своим трудолюбием, которое может служить примером для многих. Как говорится, труд – основа успеха. Выражаю вам искреннюю признательность за вклад, который вы своим трудом вносите в развитие нашей страны", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что генеральный план города должен соответствовать его экономическому потенциалу, при этом необходимо учесть проблемы, с которыми сталкиваются крупнейшие мегаполисы мира.

"В непосредственной близости находится один из крупнейших рынков Центральной Азии – Ташкентская агломерация. Поэтому Шымкент должен быть конкурентоспособным во всех отношениях. С учётом этого поручаю до середины следующего года пересмотреть генеральный план города", – сказал Президент.

В выступлении также подняты вопросы жилищного строительства.

"В этом году планируется сдать более одного миллиона квадратных метров жилья. Благодаря этому новоселье справят около девяти тысяч семей. Темпы жилищного строительства не должны снижаться. Главное, чтобы цены на жильё были доступными для населения", – сказал Глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости модернизации транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры.

"Автомагистраль, замыкающая городскую кольцевую дорогу, должна быть введена в эксплуатацию как можно скорее, а строительство нового терминала аэропорта должно быть завершено в установленные сроки. За последнее время к городу присоединили 41 населенный пункт, поэтому возникла необходимость увеличения мощностей инженерной инфраструктуры. На эти цели из республиканского бюджета за четыре года выделено около 135 миллиардов тенге. В результате удалось несколько улучшить ситуацию с обеспечением питьевой водой, электричеством и газом. До конца года в микрорайон Курсай, где проживает 15 тысяч жителей, будет проведена питьевая вода. Поручаю в следующем году полностью решить проблему с водой двух населённых пунктов, удалённых от центра города. В настоящее время в восьми населённых пунктах отсутствует надёжная система электроснабжения. Эту проблему необходимо решить в предстоящем году. Ещё в восьми населённых пунктах нет газа. Поручаю Правительству и акимату проработать вопрос о выделении средств на газификацию этих территорий", – сказал Глава государства.

Говоря о развитии социальной инфраструктуры, Президент, отметил, что в Шымкенте в нынешнем году, провозглашённом "Годом детей", возводятся Дворец студентов и Детский творческий центр.

"Учитывая демографический рост, поручаю акимату к 2025 году построить ещё один Дворец школьников. В течение пяти лет в Шымкенте планируется построить 101 школу. К этому важному делу активно подключаются представители бизнеса. За последние два года в городе открылось 50 частных школ. Предприниматели региона вносят большой вклад в развитие системы образования. В предстоящем году акимат должен полностью решить проблему трёхсменных школ", – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание сфере культуры.

"В городе ощущается нехватка культурных центров для проведения масштабных мероприятий. По моему поручению начато строительство Конгресс-холла на 2000 мест, он будет сдан в следующем году. В городе есть Театр оперы и балета, однако он располагается в помещении, не отвечающем необходимым требованиям. Поэтому поручаю Правительству построить в Шымкенте новое здание Театра оперы и балета", – сказал Президент.

Говоря о ситуации в здравоохранении, Глава государства указал на то, что Шымкенту нужен родильный дом, отвечающий современным стандартам. В связи с этим перед Правительством и акиматом поставлена задача ускорить строительство роддома.

Глава государства назвал решение вопроса занятости населения одной из основных задач местных исполнительных органов, особо отметив, что сейчас треть шымкентцев являются самозанятыми.

"В этом году должно быть трудоустроено не менее 24 тысяч человек. Я дал конкретные поручения, направленные на развитие местного самоуправления. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект. Полномочия акиматов и маслихатов будут расширены. Соответственно возрастет и ответственность. Считаю, что все это будет способствовать развитию экономики города и повышению благосостояния его жителей", – сказал Президент.

Глава государства заявил, что мы стоим на пороге новой эпохи, в то время как в соседних странах происходят вооруженные конфликты.

"В этот сложный период, когда ситуацию усугубляет санкционное противостояние крупных держав, особенно важно сохранить согласие народа. Источник благополучия – наше единство. Эти слова имеют глубокий смысл. Благополучие означает экономику, а единство – политику. Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране. Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри. Поэтому мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике. Эта позиция высоко оценена международным сообществом и отвечает высшим интересам нашей страны. А во внутренней политике наши важнейшие приоритеты – единство и согласие", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в прошлом году, когда во время футбольного матча крыша спорткомплекса обрушилась на флагшток, местные жители, несмотря на опасность, вынесли из-под завала знамя Казахстана. Глава государства объявил Благодарность за самоотверженный поступок Абилкаиру Даулетову, Бекмурату Караеву и Нуркену Намазу, отметив, что их патриотизм должен стать примером для молодежи.

В завершение встречи Глава государства вручил государственные награды ветеранам труда. Орденом "Парасат" награждён главный редактор газет "Шымкент келбеті" и "Панорама Шымкента" Бахтияр Тайжанов. Ордена "Құрмет" удостоены доктор исторических наук профессор Бауыржан Байтанаев и врач городской больницы №2 Есенгелды Бегешев. Медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечена спортсменка Ксения Хан, медалью "Шапагат" – преподаватель "IT-школы-лицея № 89" Асем Усенова.