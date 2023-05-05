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Токаев рассказал, как побороть дедовщину в армии
Казахстанские солдаты должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными. Такое мнение высказал на Всеармейском совещании глава государства, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы должны воспитывать в военнослужащих чувства патриотизма, человечности и доброты, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению слова "гражданин". Таким образом, армию должна стать оплотом духовно-нравственного воспитания. Это во многом поможет предотвратить такие опасные для общества явления, как насилие и дедовщина", – отметил президент.
По его словам, необходимо трансформировать казахстанскую армию.
"Существующая военная инфраструктура создавалась с учетом стандартов советской армии. Сегодня перед нами стоит сложная задача по трансформации нашей армии. Мы строим новые гарнизоны, военные городки и заставы там, где их раньше не было. Проводятся мероприятия по оперативному оборудованию территории страны. Опасные объекты хранения боеприпасов выносятся за пределы населенных пунктов. Неправильно перекладывать всю ответственность за эту большую работу только на силовые структуры", - подчеркнул Токаев.
Он поручил правительству и акиматам активно содействовать развитию военной инфраструктуры.
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