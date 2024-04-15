Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном

В ходе переговоров в Ереване Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана высоко оценил предпринимаемые Арменией и Азербайджаном шаги по заключению мирного договора.

"В этом ключе Касым-Жомарт Токаев отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку, а также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров. Было подчёркнуто, что Казахстан как твердый сторонник переговорных путей для достижения мира и согласия готов поддерживать все усилия в этом направлении. Стороны договорились рассмотреть возможности практической реализации армяно-азербайджанских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отметим, в государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении в узком составе. Позже состоялись переговоры в расширенном формате.