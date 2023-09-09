Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось вдвое

Количество погибших при землетрясении в Марокко достигло 632 человек. Также известно, что 329 — получили ранения. Об этом сообщает марокканский информационный портал Goud со ссылкой на МВД страны, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, мощное землетрясение произошло поздно вечером в пятницу в районе Высоких Атласских гор Марокко. По данным властей, большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах.

По информации агентства Reuters, жители Марракеша, ближайшего крупного города к эпицентру, сообщили, что в старом городе, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились несколько зданий. Местное телевидение показало фотографии упавшего минарета мечети с обломками, лежащими на разбитых автомобилях.

Министерство внутренних дел призвало к спокойствию, заявив в своем телевизионном заявлении о количестве погибших, что землетрясение произошло в провинциях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант.

Землетрясение назвали самым смертоносным в Марокко с 2004 года. Тогда в результате подземных толчков вблизи Эль-Хосеймы в горах северный Риф погибло более 600 человек.