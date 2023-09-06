Токаев принял председателя фонда "Қазақстан халқына"

Фонд соблюдает основные принципы управления общественными финансами: прозрачность, подотчётность и легитимность, устойчивость и вносит существенный вклад в развитие экосистемы благотворительности в стране.

Работа фонда основана на мандате доверия широкой общественности. Благотворительные проекты и программы фонда оказывают существенное влияние на важные сферы жизнедеятельности общества и зачастую придают новый импульс их развитию.

Болат Жамишев сообщил, что фонд финансирует свыше 40 благотворительных программ и проектов на общую сумму 146,5 миллиарда тенге, направленных на решение ключевых проблем казахстанцев в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта. Также оказывается помощь гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Программы фонда реализуются во всех регионах страны с упором на сельские населенные пункты и малые города.

Самой крупной программой фонда является приобретение лекарственных препаратов для пациентов с представляющими угрозу для жизни и орфанными (редкими) заболеваниями. Обеспечено приобретение 36 наименований лекарственных средств на сумму 24,9 миллиарда тенге для 324 казахстанцев, 243 из которых - дети. Семь препаратов впервые закуплены для Казахстана, в том числе самый дорогостоящий в мире препарат "Золгенсма".

Благодаря поддержке фонда в стране создана система опорных школ (80 школ), центров компетенций для повышения уровня образования на селе, в особенности в малокомплектных школах.

Фонд обеспечивает возможность абитуриентам с инвалидностью, из малообеспеченных семей и сельской местности получить высшее образование. Всего по республике более 2200 студентов являются обладателями грантов и стипендий фонда "Қазақстан халқына".

С учётом нехватки и недоступности залов для занятий спортом в отдалённых населённых пунктах при поддержке фонда открыто 24 спортивных зала для сельской молодёжи. Продолжается работа по созданию 76 залов.

Масштабная работа ведётся по созданию центров реабилитации для особенных детей. Всего открыто четыре центра раннего вмешательства и четыре центра для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, ведётся работа по открытию 13 центров.

С 15 августа стартовала II Конференция национальной благотворительности "Фонд для регионов". Во всех уголках страны в формате круглых столов состоится обсуждение инициатив и определение предлагаемых для реализации проектов с учетом потребностей и специфики регионов. Выработанные предложения будут положены в основу деятельности фонда "Қазақстан халқына" в 2024 году.