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Акорда Сегодня, 13:43
206
Сегодня, 13:43
206
Фото: Акорда

Токаев пригласил Шавката Рахмонова к себе на приём

Во время празднования Наурыза в столице Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Шавкатом Рахмоновым и поздравил спортсмена с пятой победой в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Поздравляю, молодец. Так держать!", – сказал при президент Рахмонову и пригласил спортсмена к себе на приём. 

Напомним, 5 марта на турнире UFC 285 в американском Лас-Вегасе "Номад" победил американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя в 17 побед и ноль поражений. После чего Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC. 

Позже в министерстве культуры и спорта  сообщили, что Рахмонов получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам.

Видео: t.me/aqorda_resmi
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Сегодня, 13:43
206
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