Токаев пригласил Шавката Рахмонова к себе на приём

Фото: Акорда

Во время празднования Наурыза в столице Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Шавкатом Рахмоновым и поздравил спортсмена с пятой победой в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Поздравляю, молодец. Так держать!", – сказал при президент Рахмонову и пригласил спортсмена к себе на приём.

Напомним, 5 марта на турнире UFC 285 в американском Лас-Вегасе "Номад" победил американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя в 17 побед и ноль поражений. После чего Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.

Позже в министерстве культуры и спорта сообщили, что Рахмонов получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам.