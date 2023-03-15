Шавкату Рахмонову помогут с финансами для подготовки к поединкам

Боец UFC Шавкат Рахмонов получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня встретился с одной из главных звезд казахстанского спорта - Шавкатом Рахмоновым. Наш непобеждённый боец семимильными шагами покоряет UFC, одерживая одну яркую победу за другой, и наполняет гордостью сердца своих соотечественников. Я поздравил Шавката с очередной досрочной победой, которую он одержал недавно в бою с американцем Джеффом Нилом, и вручил ему благодарственное письмо. Также он получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам", - написал министр в Facebook.