main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Шавкату Рахмонову помогут с финансами для подготовки к поединкам
facebook.com/@Асхат Оралов Сегодня, 21:53
124
Сегодня, 21:53
124
Фото: facebook.com/@Асхат Оралов

Шавкату Рахмонову помогут с финансами для подготовки к поединкам

Боец UFC Шавкат Рахмонов получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня встретился с одной из главных звезд казахстанского спорта - Шавкатом Рахмоновым. Наш непобеждённый боец семимильными шагами покоряет UFC, одерживая одну яркую победу за другой, и наполняет гордостью сердца своих соотечественников. Я поздравил Шавката с очередной досрочной победой, которую он одержал недавно в бою с американцем Джеффом Нилом, и вручил ему благодарственное письмо. Также он получит финансирование из Фонда поддержки спорта для подготовки к следующим поединкам", - написал министр в Facebook.

Оралов пожелал бойцу продолжить впечатляющую победную серию и достичь главной цели — завоевать чемпионский пояс UFC.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Шавкат Рахмонов #UFC #Минкультуры #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:53
124
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх