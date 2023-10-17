Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на официальный приём председателя КНР Си Цзиньпина в честь глав делегаций - участников III Форума высокого уровня "Один пояс, один путь", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства на полях Форума высокого уровня "Один пояс, один путь" в неформальной обстановке побеседовал с президентом Индонезии Джоко Видодо, исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также обсуждены текущие вопросы и перспективы развития сотрудничества.