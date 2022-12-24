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Лента новостей

t.me/bort_01 Сегодня, 16:28
322
Сегодня, 16:28
322
Фото: t.me/bort_01

Токаев поздравил с днём рождения президента Азербайджана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы государства.
 
Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Ильхама Алиева с днём рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.

В ходе разговора было отмечено динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства. 

Лидеры двух стран высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.

 

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#Президент Казахстана #Азербайджан #поздравление
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:28
322
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