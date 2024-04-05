Токаев посетил ковроткацкую фабрику в Хиве

В ходе рабочего визита в Хиву Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с одним из образцовых предприятий лёгкой промышленности Узбекистана – ковроткацкой фабрикой HIVA GILAMLARI, передаёт BaigeNews.kz соссылкой на Акорду.

Предприятие, основанное в 1977 году, полностью реконструировано и модернизировано новым инвестором. Здесь функционируют 4 цеха, общая производственная мощность которых составляет 4,2 млн кв. метров ковровых изделий в год.

Главам государств показали цех по производству акриловой пряжи, ткацкие цеха и шоу-рум готовых ковров.

По словам директора предприятия Камола Абдуллаева, произведенные на фабрике ковры поставляются как на внутренний рынок, так и в страны СНГ, а также КНР и США.