Токаев посетил ковроткацкую фабрику в Хиве

В ходе рабочего визита в Хиву Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с одним из образцовых предприятий лёгкой промышленности Узбекистана – ковроткацкой фабрикой HIVA GILAMLARI, передаёт BaigeNews.kz соссылкой на Акорду.
Предприятие, основанное в 1977 году, полностью реконструировано и модернизировано новым инвестором. Здесь функционируют 4 цеха, общая производственная мощность которых составляет 4,2 млн кв. метров ковровых изделий в год.
Главам государств показали цех по производству акриловой пряжи, ткацкие цеха и шоу-рум готовых ковров.
По словам директора предприятия Камола Абдуллаева, произведенные на фабрике ковры поставляются как на внутренний рынок, так и в страны СНГ, а также КНР и США.
Затем президенты осмотрели выставку промышленных товаров Узбекистана. В павильонах представлены образцы специализированной техники, электротехнического оборудования, селекционные достижения в садоводстве, продукция текстильной, химической, пищевой, фармацевтической промышленности, а также шелковые, кожевенные и ювелирные изделия.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях. Также они подчеркнули необходимость реализации совместных мер, в том числе высадки деревьев на дне Аральского моря, для улучшения экологической ситуации в регионе.