Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане

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Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Шавката Мирзиёева с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию Республики Узбекистан.

Президент Казахстана подчеркнул, что итоги общенационального волеизъявления являются свидетельством высокого доверия и твердой поддержки узбекским народом стратегического курса президента Шавката Мирзиёева.

Лидеры Казахстана и Узбекистана вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами. Отметив динамичное развитие казахско-узбекских отношений, президенты обсудили вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.

Главами государств также рассмотрен график предстоящих мероприятий.

Напомним, в новой редакции Конституции Узбекистана число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм — с 275 до 434. В целом Конституция страны обновится на 65 процентов. Среди поправок — пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, а также о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи граждан страны иностранному государству.

Ранее в интервью BaigeNews.kz заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Санат Кушкумбаев рассказывал об основных изменениях в Конституции Узбекистана, выдвинутых на голосование на референдум, и о том, как это повлияет на жизнь узбекистанцев и взаимодействие с Казахстаном.