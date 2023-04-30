Как референдум в Узбекистане повлияет на сотрудничество с Казахстаном

Фото: министерство обороны РК

30 апреля в Узбекистане проходит референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. В качестве наблюдателей там присутствуют представители Казахстана. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Санат Кушкумбаев рассказал об основных изменениях в Конституцию Узбекистана, выдвинутых на голосование на референдум, и о том, как это повлияет на жизнь узбекистанцев и взаимодействие с Казахстаном.

"Для Узбекистана это важный этап политических реформ. Следует напомнить, что ещё осенью 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал проведение референдума, потому что значительное количество людей обращалось в партии, общественные объединения. Они требовали обновления основного закона. Поэтому весь 2022 год шёл процесс обсуждения, бурные дебаты. В итоге консенсус был достигнут и выдвинут тот проект Конституции, который сейчас вынесен на референдум. Изменения затрагивают около 65 процентов статей. То есть это обновленная в значительной степени Конституция. 2/3 её положений меняются, более того 27 новых положений добавляют. До этого существовало 28 статей, сейчас новые 27 появляются", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас власти Узбекистана в реформах делают акцент на социальной политике. Изменения в Конституцию затрагивают сферы здравоохранения, образования и государственного управления.

"В изменениях в Конституцию подчёркивается, что Узбекистан является социальным светским государством. Это новшество. Закрепляется обязательная минимальная норма заработной платы, то есть она не фиксируется в какой-то цене, а именно минимальные показатели зависят от уровня социально-экономического развития страны. Там есть положение, где инвалиды или малоимущие имеют право на жильё при помощи государства, право на образование, в том числе высшее. Потом предлагается упорядочить систему госуправления. Большинство должностей в системе управления один человек не может занимать более двух сроков. Это касается спикеров мажилиса или сената, президента страны, генерального прокурора и ряда других. У них 100 действующих сенаторов сейчас, предлагается сокращение до 65", - рассказал Кушкумбаев.

По словам заместителя директора КИСИ, красная нить всех изменений - повышение гарантий, защиты прав человека в социальном, экономическом контексте.

"Если в действующей Конституции приоритетом выступали государство, общество, человек. Сейчас акцент поставлен по другому - человек, общество, государство. То есть во главе угла интересы конкретного человека. Вроде поменялось не так много, те же три слова, но они в другой последовательности, что может дать другой эффект. И видно, что люди с оптимистичными ожиданиями смотрят на изменения. Они должны дать новый импульс и экономическому, и политическому развитию Узбекистана", - добавил он.

Как подчеркнул Санат Кушкумбаев, сейчас по стране замечен высокий процент явки на референдум. По мнению эксперта, поправки в Конституцию также повлияют и на отношения Узбекистана с Казахстаном.

"У нас очень хорошие перспективы для взаимовыгодного взаимодействия. Мы уже преодолели планку товарооборота в пять миллиардов долларов, ставится задача довести этот показатель до 10 миллиардов долларов. И такие резервы есть и даже больше. Узбекистан сейчас проводит проактивную внешнюю политику, ориентированную, прежде всего, на добрососедство, выстраивание взаимовыгодных отношений. И Казахстан, как крупнейший партнёр в Центральной Азии, представляет огромный интерес для Узбекистана. В декабре, когда Токаев был с визитом в Ташкенте, стороны подписали договор не просто о стратегическом партнёрстве, а о союзничестве. Исходя из этого статуса - союзные государства - мы ставим общие задачи в сфере экономики, торговли, взаимной инвестиционной защиты", - говорит Кушкумбаев.

Он отмечает, что Казахстан заинтересован в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана, а соседи заинтересованы в импорте казахстанской пшеницы твёрдых сортов.

В Казахстане референдум по изменениям в Конституцию прошёл в 2022 году.

"В Узбекистане тоже планировалось до конца 2022 года провести референдум по изменениям в Конституцию. Но в силу внутренних обстоятельств, они ещё не завершили процесс обсуждения, все попросили ещё время, чтобы более тщательно просмотреть. Сотни тысяч предложений поступило от различных граждан, организаций и так далее. Этот процесс шёл более постепенно. В Казахстане и Узбекистане синхронно происходят политические изменения, обновление Конституции, что очень символично. Мы движемся в одну сторону", - заключил он.