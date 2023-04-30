В Узбекистане начался конституционный референдум

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Всенародный референдум по проекту закона о новой Конституции страны начался в Узбекистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kun.uz.

В новой редакции Конституции, которую утвердила Законодательная палата Олий мажлиса и одобрил Сенат число статей увеличилось со 128 до 155, конституционных норм — с 275 до 434.

В целом Конституция страны обновится на 65 процентов. Среди поправок — пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, а также о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи граждан страны иностранному государству.

Участки для голосования открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Предварительные итоги Центризбирком объявит 1 мая.

Более 600 тысяч граждан страны, не имеющих возможность в день всенародного референдума находиться по месту жительства, 19-26 апреля проголосовали досрочно.

Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев заявил о готовности к проведению референдума.

По его словам, участковыми избирательными комиссиями составлены списки участников референдума, в которые включены 19 миллионов 722 тысяч человек.