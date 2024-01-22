Токаев: Низкая правовая грамотность ведет к серьёзным негативным последствиям
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Касым-Жомарт Токаев отметил на расширенном заседаним коллегии министерства внутренних дел, что низкая правовая грамотность ведет к серьезным негативным последствиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По словам президента Казахстана, низкая правовая грамотность тормозит развитие страны и отражается на имидже государства.
"Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями. В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям. Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям. Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения и не допускать правового нигилизма. Уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина. Это общая задача не только государственных органов, но и всех граждан. Одним словом, обеспечение верховенства закона и порядка – главное условие построения Справедливого Казахстана", – подчеркнул Глава государства.
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