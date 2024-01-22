Токаев: Низкая правовая грамотность ведет к серьёзным негативным последствиям

Касым-Жомарт Токаев отметил на расширенном заседаним коллегии министерства внутренних дел, что низкая правовая грамотность ведет к серьезным негативным последствиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам президента Казахстана, низкая правовая грамотность тормозит развитие страны и отражается на имидже государства.