Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Чехии Петру Павлу
Сегодня, 20:04
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Сегодня, 20:04Сегодня, 20:04
143Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чешской Республики Петру Павлу в связи с произошедшей в Праге трагедией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"С глубокой скорбью воспринял печальную весть о жертвах и пострадавших среди ваших соотечественников в результате бесчеловечного акта нападения в Карловом университете в Праге. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю соболезнования вам и родным погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.
Напомним, стрельба произошла накануне в Карловом университете Праге. Погибли 15 человек, ранены 25, среди них трое иностранцев.
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