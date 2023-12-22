Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Чехии Петру Павлу

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чешской Республики Петру Павлу в связи с произошедшей в Праге трагедией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"С глубокой скорбью воспринял печальную весть о жертвах и пострадавших среди ваших соотечественников в результате бесчеловечного акта нападения в Карловом университете в Праге. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю соболезнования вам и родным погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, стрельба произошла накануне в Карловом университете Праге. Погибли 15 человек, ранены 25, среди них трое иностранцев.