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Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Чехии Петру Павлу

Сегодня, 20:04
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 20:04
Сегодня, 20:04
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чешской Республики Петру Павлу в связи с произошедшей в Праге трагедией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"С глубокой скорбью воспринял печальную весть о жертвах и пострадавших среди ваших соотечественников в результате бесчеловечного акта нападения в Карловом университете в Праге. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю соболезнования вам и родным погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, стрельба произошла накануне в Карловом университете Праге. Погибли 15 человек, ранены 25, среди них трое иностранцев. 

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