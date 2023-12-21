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Стрельба в пражском университете, есть погибшие

Сегодня, 21:10
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vinegret.cz Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
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Фото: vinegret.cz

Стрельба произошла в Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге. По предварительным данным, погибло несколько человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Трагедия произошла на философском факультете. Студенты выбегали из здания с поднятыми руками.

По словам представителя местной полиции, те из студентов, кто не смог эвакуироваться, забаррикадировались в аудиториях и библиотеке.

На место выехали спасатели, скорая помощь и почти вся полиция города.

По данным полиции, ранения получили десятки человек. Стрелка ликвидировали.

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