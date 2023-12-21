Стрельба в пражском университете, есть погибшие
Сегодня, 21:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
183Фото: vinegret.cz
Стрельба произошла в Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге. По предварительным данным, погибло несколько человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Трагедия произошла на философском факультете. Студенты выбегали из здания с поднятыми руками.
По словам представителя местной полиции, те из студентов, кто не смог эвакуироваться, забаррикадировались в аудиториях и библиотеке.
На место выехали спасатели, скорая помощь и почти вся полиция города.
По данным полиции, ранения получили десятки человек. Стрелка ликвидировали.