Стрельба в пражском университете, есть погибшие

Стрельба произошла в Карловом университете на площади Яна Палаха в Праге. По предварительным данным, погибло несколько человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Трагедия произошла на философском факультете. Студенты выбегали из здания с поднятыми руками.

По словам представителя местной полиции, те из студентов, кто не смог эвакуироваться, забаррикадировались в аудиториях и библиотеке.

На место выехали спасатели, скорая помощь и почти вся полиция города.

По данным полиции, ранения получили десятки человек. Стрелка ликвидировали.