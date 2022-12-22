Токаев и Мирзиёев подписали договор о демаркации казахско-узбекской границы

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По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали важные документы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главами государств подписаны Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы.

Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций подписаны следующие документы: