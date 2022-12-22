open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Токаев и Мирзиёев подписали договор о демаркации казахско-узбекской границы
t.me/Борт №1 Сегодня, 18:11
216
Сегодня, 18:11
216
Фото: t.me/Борт №1

Токаев и Мирзиёев подписали договор о демаркации казахско-узбекской границы

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали важные документы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главами государств подписаны Договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы.

Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций подписаны следующие документы: 

  1.  Рамочное соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о создании Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия";
  2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в области развития системы электронной торговли;
  3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования;
  4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
  5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству в области лесного хозяйства;
  6. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года;
  7. Меморандум о сотрудничестве между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Агентством стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан;
  8. Меморандум о взаимопонимании в сфере государственной службы между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентством развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан;
  9. Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Кызылординской области Республики Казахстан и Хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы;
  10. Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Хокимиятом Джизакской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы;
  11. Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы;
  12. Соглашение между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз";
  13. Соглашение о сотрудничестве между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО Sanoat Energetika Guruhi Enera;
  14. Соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Республике Узбекистан между ТОО "Казфосфат" и АО "Узкимёсаноат" и KP Fertilizers Ltd.
  15. Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между ТОО PTC Holding (Республика Казахстан) и Хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#политика #граница #Касым-Жомарт Токаев #Узбекистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:11
216
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх