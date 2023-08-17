Токаев дал поручение министру МВД Ахметжанову

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, а также о ходе реализации его поручений, данных на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года.

"В ходе встречи Главе государства было доложено о снижении уровня преступности. Как сообщил Марат Ахметжанов, сократилось количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей, случаев скотокрадства и причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений. Президент был ознакомлен с результатами реализуемого в столице проекта CyberPol, направленного на совершенствование противодействия интернет-мошенничествам", - говорится в сообщении Акорды.

Наряду с этим министр отчитался о работе по борьбе с наркопреступностью. С начала года в результате совместных усилий правоохранительных и специальных органов изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков. Силами МВД ликвидировано 52 нарколаборатории и изъято 85 тонн прекурсоров.

"Кроме того, расследуется 37 уголовных дел по деятельности организованных преступных групп. Выявлено 111 преступлений, связанных с торговлей людьми. Президенту было доложено о мерах по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере, переходу с заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений. Главе государства были представлены результаты работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и легализации иностранных автомобилей", - отметили в сообщении.

По итогам встречи Президент поручил правоохранительным органам обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководством МВД ряд задач по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.