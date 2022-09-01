Токаев: 650 медцентров будут открыты в сёлах, где их сейчас нет

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на на совместном заседании палат парламента сообщил о строительстве медицинских и фельдшерско-акушерских пунктах в 650 селах, передает Baigenews.kz. По словам главы государства, необходимо обеспечить доступ к первичной медико-санитарной помощи более миллиону граждан.

"Мною принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны. В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более миллиону граждан. В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации", - сообщил президент в своем Послании народу Казахстана.

Он отметил, что это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан. Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов