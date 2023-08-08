Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского совета Азии
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В столице Таиланда Бангкоке завершила работу 42-ая Генеральная Ассамблея Олимпийского совета Азии (OCA). На повестке дня были выборы президента организации, состава исполнительного комитета и председателей постоянных комиссий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.
По итогам голосования президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев переизбран на должность вице-президента ОСА на период до 2026 года.
Кулибаев председательствует в Центральноазиатской зоне ОСА с 2015 года. Он также является вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и членом Комиссии МОК Олимпизм 365.
Президентом ОСА стал Шейх Талал Ахмад Аль Фахад Аль Джабер Аль Сабах, выдвинутый НОК Кувейта. Он победил своего оппонента Хусейна Аль Мусаллама с перевесом в четыре голоса (24\20).
Олимпийский Совет Азии - одна из пяти континентальных ассоциаций национальных олимпийских комитетов, признанных Международным Олимпийским Комитетом (МОК), руководящий орган Олимпийского движения в странах Азии, который объединяет 45 государств.
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