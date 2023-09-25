Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау

Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с кинорежиссёром Тимуром Бекмамбетовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

На встрече были обсуждены вопросы развития цифровой креативной индустрии, подготовки специалистов, создания благоприятной среды для жителей, реконструкции старых городских зданий.

"Тимур Бекмамбетов ознакомил с проектом подготовки кадров для развития креативной индустрии. Кроме того, высказал предложения по повышению комфортности города", - сообщается в пресс-релизе.

Глава региона Серик Шапкенов выразил уважение атыраускому кинорежиссёру, покорившему Голливуд, и отметил, что поддержит все его начинания, направленные на развитие культурной сферы региона.

Также в рамках совещания ответственным за проекты, реализуемые в области, был назначен заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

Сообщалось, что в августе кинорежиссера Тимура Бекмамбетова в Астане принял глава государства Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов. Тимур Бекмамбетов поделился опытом реализации в других странах проекта по переобучению специалистов традиционного профиля (учителей, актёров, художников и других) на профессии цифровых креативных индустрий.