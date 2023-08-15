Президент обсудил развитие казахстанского кинематографа с Бекмамбетовым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов. Тимур Бекмамбетов поделился опытом реализации в других странах проекта по переобучению специалистов традиционного профиля (учителей, актеров, художников и других) на профессии цифровых креативных индустрий", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль закона "О кинематографии", обеспечивающего условия для развития данной отрасли и позволяющего привлекать зарубежных специалистов.

Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на необходимости модернизации отечественного кино с учетом лучшего мирового опыта.