ТЭЦ в Казахстане не будут строить за счёт средств ЕНПФ

Средства ЕНПФ не будут использоваться для строительства ТЭЦ. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер Роман Скляр, передаёт BaigeNews.kz.

"Средства пенсионного фонда использоваться не будут. Будут использовать средства иностранных инвесторов. Они будут возвращаться за счет тарифа, который будет утвержден комитетом по регулированию естественных монополий. "Самрук-энерго" и ПАО "Интер РАО" будут вместо строить станции. Но инвестиции будут не за счет источников "Байтерека" или фондирования пенсионного фонда, это я точно вам говорю", — сказал Скляр.

Ранее Скляр сообщил о том, как будут выводить из "красной зоны" казахстанские ТЭЦ.