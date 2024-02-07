Займет пять лет - Скляр о выводе ТЭЦ из "красной зоны"

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве рассказал, как будут выводить из "красной зоны" казахстанские ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

Роман Скляр отметил, что нынешний отопительный сезон проходит без существенных аварий.

"Однако Глава государства отметил, что эту работу нужно продолжать. И из "красной зоны" выводить эти 19 теплоэнергоисточников и, соответственно, где есть необходимость, привести в порядок теплосети. Таковых, к сожалению, очень много", - сказал Скляр.

Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что в тарифе отсутствует какая-либо норма прибыли.

По словам Романа Скляра, по каждой ТЭЦ существует отдельный план по выходу из "красной зоны". В целом этот процесс займет пять лет.

Также вице-премьер напомнил о существовании программы "Тариф в обмен на инвестиции". Если станция частная, вложить в нее бюджетные средства будет невозможно.