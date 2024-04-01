Теракт предотвратили в Актау

1 апреля в Актау сотрудниками Комитета национальной безопасности при координации органов прокуратуры по подозрению в приготовлении к акту терроризма задержан местный житель, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе обыска по месту его проживания изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства.