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Теракт предотвратили в Актау

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КНБ РК Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Фото: КНБ РК

1 апреля в Актау сотрудниками Комитета национальной безопасности при координации органов прокуратуры по подозрению в приготовлении к акту терроризма задержан местный житель, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе обыска по месту его проживания изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства.

"Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство. В отношении указанного лица проводится досудебное расследование по части 1 статьи 255 Уголовного кодекса", - сообщили в пресс-службе КНБ.

 

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