Теракт предотвратили в Актау
Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07Сегодня, 16:07
664Фото: КНБ РК
1 апреля в Актау сотрудниками Комитета национальной безопасности при координации органов прокуратуры по подозрению в приготовлении к акту терроризма задержан местный житель, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе обыска по месту его проживания изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства.
"Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство. В отношении указанного лица проводится досудебное расследование по части 1 статьи 255 Уголовного кодекса", - сообщили в пресс-службе КНБ.
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