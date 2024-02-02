Теплосети изношены, электричества не хватает: как решаются коммунальные проблемы в Казахстане

Текущий отопительный сезон выдался одним из самых сложных для страны. Коммунальщики считают дни до его окончания, прилагая все усилия по недопущению серьёзных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Говоря о проблемах с теплосетями в интервью газете "Egemen Qazaqstan", Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что без дальнейших решительных мер правительства и акимов, не обойтись. Какие это будут действия и как нужно решать проблемы отрасли, рассказали корреспонденту BaigeNews.kz казахстанские эксперты.

Общая протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения по республике составляет порядка 129 тысяч километров. По данным Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС РК, средний износ сегодня достиг 51%. В том числе износ сетей теплоснабжения – 54%, водоснабжения – 43%, водоотведения – 55%.

Наиболее высокий износ тепловых сетей сохраняется в Павлодарской (82%), Абайской (68%), Карагандинской (68%), Восточно-Казахстанской (66%), Северо-Казахстанской (65%) и Костанайской (57%) областях.

Для снижения износа сетей теплоснабжения Министерством реализуются три механизма финансирования: целевые трансферты, бюджетный кредит, субсидирование затрат до 50% (при привлечении займа МФО 50%/50%).

Вместе с тем, в 2023 году правительством выделено 116,7 миллиардов тенге на реализацию 65 проектов с показателем износа более 75%. За данные средства модернизировано 132 километров тепловых сетей.

Министерством определено 12 городов с износом тепловых сетей с 75% и более (красная зона).

В 2023 году из 116,7 миллиардов тенге 60,2 миллиардов тенге выделено на реконструкцию 73 километров тепловых сетей в городах, которые находятся в "красной зоне".

Также за счёт иных средств (МНЭ, местный бюджет, инвестпрограмма, собственные средства) в размере 17,2 миллиардов тенге реконструировано и построено 105 километров тепловых сетей.

Всю отрасль нужно связать в один кулак

Однако, несмотря на все эти меры и миллиарды выделенных тенге, с началом отопительного сезона 2023-2024 годов многие регионы Казахстана всё же столкнулись с проблемой отключения тепла. Из-за экстремальных морозов и износа теплосетей произошло повреждение труб, что привело к технологическим нарушениям. Наиболее масштабные из этих случаев затронули Актау, Степногорск, Кентау, Костанай, Жезказган, Риддер.

Независимый эксперт, заслуженный энергетик Казахстана Жакып Хайрушев уверен, что одной из основных причин нештатных ситуаций в теплосетях является высокая изношенность и нарушение сроков и условий их эксплуатации.

"Сегодня теплосети изношены на более чем 50% по всему Казахстану, а нормативный срок эксплуатации давно превышен. При этом немедленной замене подлежат 7 550 километров, что составляет 54% теплосетей из 14 тысяч километров", - говорит эксперт.

По его словам, обветшание теплосетевой инфраструктуры неизбежно приводит к росту аварийности, при этом 80% аварий в системе централизованного теплоснабжения происходит именно на тепловых сетях. Причём не выдерживает "последняя миля" – внутриквартальные тепловые сети, относящиеся к зоне ответственности местных исполнительных органов.

Жакып Хайрушев считает, что большой проблемой теплоснабжения в Казахстане является отсутствие схем теплоснабжения регионов, в которых оценивается степень готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона.

"Отсутствие единого центра ответственности делает невозможным их анализ и соответствие энергетическому балансу страны и другим нормативным документам энергетической отрасли. Сегодня возможности местных бюджетов по финансированию модернизации теплосетей не велики, а эффективность госуправления в данной сфере недостаточна", - отметил энергетик.

Эксперт затронул ещё один важный аспект. По его мнению, сильная изношенность сетей порождает другую, не менее тяжелую для решения проблему, отсутствие средств на модернизацию тепловой инфраструктуры. В секторе теплоснабжения уже давно наблюдается дефицит инвестиций, поскольку он изначально генерирует убытки.

"Согласно Программе "Тариф в обмен на инвестиции", привлечение инвестиций и снижение износа сетей до 2029 года в сектор теплоснабжения планируется привлечь 900 миллиардов тенге инвестиций. Это позволит отремонтировать 2 300 километров сетей и снизить процент износа до 40%, но найти средства в республиканском и тем более в региональном бюджетах в рамках существующего тарифа маловероятно. Значит, нужны внешние инвестиции и для этого необходимо законодательно закрепить механизм возврата инвестиций, проект которого всё ещё находится на рассмотрении Мажилиса", - рассказал эксперт.

В свою очередь он предлагает попробовать задействовать механизмы государственно-частного партнерства, средства государственных финансовых институтов развития под льготные проценты.

"Для успешной реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" необходим сбалансированный подход, учитывающий интересы всех заинтересованных сторон, включая потребителей энергии. Также необходима прозрачность в процессе определения тарифов и контроль за использованием инвестиций. Это позволит снять опасения относительно возможного злоупотребления и обеспечит доверие к программе", - сказал Хайрушев.

Эксперт напомнил, что на 2023 год в рамках указанной программы были запланированы следующие работы:

привлечение 300 миллиардов тенге дополнительных инвестиций

ремонт 13,2 тысяч километров инженерных сетей

снижение показателя износа коммунальных сетей до двух процентных

повышение до 50% зарплаты работников в сфере естественных монополий

усиление требований к руководству СЕМ (адмответственность за ущерб, неэффективное и нецелевое использование средств)

оцифровку и анализ состояния активов (отражение протяженности, износа и ремонта сетей в ИС "Монополист" КРЕМ МНЭ).

"Хотелось бы спросить лиц, ответственных за исполнение данной Программы, что было выполнено из вышеуказанных показателей и что не выполнено и почему. А спрашивать, в том числе должны Совет рынка, функционирующий как бы в рамках закона "Об электроэнергетике", но почему этого не делающий? Это - и общественность, и негосударственные организации, и НПО, способные выполнить функции координатора отрасли, и общественное обсуждение проблем теплофикации, но они отсутствуют в Казахстане, как класс", - возмущён энергетик.

Кроме Схем теплоснабжения, которые, по утверждению Хайрушева, отсутствуют, необходимо ещё пересмотреть бывшие СНИПы, сейчас строительные нормы по строительству и эксплуатации тепловых сетей. Именно в них указаны предельные суточные температурные режимы, средние режимы за дни и за месяцы, в расчёте на которые нужно строить сети и закладывать в проект материалы, выдерживающие наши морозы.

"Пришло время, всю нашу отрасль связывать в один кулак, налаживая ситуацию с теплоснабжением страны, без оглядки на разные межведомственные группы и разные подходы в госполитике той или иной части, единой некогда отрасли, а мы ещё её по старинке называем "ЖКХ" и отношение к ней такое же – потребительское", - отметил Хайрушев.

Эксперт добавил, что, несмотря на предыдущие попытки наладить порядок в ЖКХ, нам всё-таки нужно закончить начатое. Необходимо провести комплексную работу по модернизации коммунальной инфраструктуры. Нужна увязка всех схем и тепло- и электроснабжения, и газо- и водоснабжения плюс, конечно, энергосбережение. Провести инвентаризацию удельных расходов топлива на выработку электрической и тепловой энергии и, наведя здесь порядок, усилить контроль со стороны надзорных и контрольных органов, в области соблюдения экологической, промышленной и энергетической безопасности.

"Государство ещё с весны 2023 года начало наводить порядок в сфере теплоснабжения. Были проведены аудиты ТЭЦ, проанализированы тарифы и состояние тепловых сетей, но на этом останавливаться нельзя. Необходимо установить чёткие критерии надёжности теплоснабжения потребителей, установить обязанности всех структур к готовности к отопительному сезону, как для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, так и для потребителей тепловой энергии, а также тренировать готовность служб ЧС к устранению нештатных ситуаций в тепловых сетях и других объектов теплоснабжения", - резюмировал Жакып Хайрушев.

В Казахстане впервые случился дефицит электроэнергии

Председатель Казахстанской ассоциации энергосберегающих организаций Сергей Агафонов поделился экспертным мнением касательно ситуации на рынке электроэнергии.

Как отметил эксперт, в Казахстане действительно наблюдается дефицит электроэнергии. Это происходит на протяжении последних двух лет. Особенно это ощущается в осенне-зимний период.

"В прошлый осенне-зимний или отопительный период доля дефицита в балансе достигала 8%, в этом периоде превышает 10%. Понятно, что у нас есть соседи – Российская Федерация, Кыргызстан – откуда мы докупаем и регулируемся. Не смотря на саму возможность купить электроэнергию в соседних странах, быть импортозависимым, это очень плохо", - сказал Агафонов.

Плохо это ещё и потому, говорит Агафонов, что импортируемая электроэнергия, как правило, всегда дороже собственной.

"В случае с российской электроэнергией – это двухкратное удорожание, да ещё с одним нюансом: никто не хочет раскрывать казахстанской стороне то, каким образом сформировалась эта цена. И это очень грустно в условиях, когда мы якобы движемся к общему рынку электроэнергии ЕАЭС", – отметил эксперт.

При этом он заметил, что такое с Казахстаном случилось впервые. Ранее на протяжении всего периода независимости в республике всегда наблюдался профицит электроэнергии.

Сергей Агафонов отметил, что сегодня предпринимается ряд мер по снижению этого дефицита.

"Президент в своём послании озвучил о вводе новых мощностей. Буквально в ближайшие пять лет мы планируем ввести ещё 14 гигаватт. У нас первая на очереди реконструкция одного из блоков на Экибастузской ГРЭС-1, расширение Экибастузкой ГРЭС-2. Есть планы по строительству ГРЭС-3. Кроме этого, планируется строительство трёх новых ТЭЦ в Усть-Каменогорске, Семее, Кокшетау. Декларируется, что к 2027 году будут введены две из них, третья – в 2028 году. Это относительно короткий срок. В результате мы должны получить почти 1 гигаватт установленной мощности", - поделился эксперт.

Также он ответил на вопрос "Насколько эти меры действенны?".

"Других вариантов нет, на самом деле, кроме как строить свою генерацию. Потому что быть импортозависимыми, это в любом случае, плохо. Насколько они продуманы, об этом лучше спросить министерство энергетики. Другое дело, что рыночное сообщество у нас традиционно слабо вовлечено в процессы анализа и планирования. Есть, например, Совет рынка, о котором можно сказать только то, что он и "проспал" это дефицит", - сказал эксперт.

При этом Агафонов считает весьма разумным решения по строительству новых ТЭЦ и расширению существующих ГРЭС.

"К примеру, в Экибастузе зачем что-то новое искать? Там уголь под боком, есть необходимая инфраструктура. В ближайшей перспективе нам нет смысла полностью отказываться от угля. Я всегда говорю о неком идеальном балансе для Казахстана, в котором, как предполагается, должно быть не менее 50% электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ, ориентировочно к 2050 году. У нас должна быть всё-таки АЭС. И не одна. Многие мои коллеги говорят о трёх. Я думаю, что как минимум две мы должны иметь. И это примерно 12% в энергобалансе, на среднемировом уровне. 50% электроэнергии ВИЭ и 12% атомной энергии. Всё остальное останется на традиционные источники – уголь, газ. Полностью от этого отказываться не нужно. Имея такие запасы угля, по разным оценкам, угля в Экибастузе хватит нам лет на 300, нам не нужно полностью отказываться от угольной генерации", - сказал эксперт.

Между тем, он указал на проблемные стороны отрасли.

"У нас есть высокая неопределённость с моделью рынка. У нас нет понимания, по какой модели рынка мы будем развиваться. Либо опять мы свалимся в монополию, в некое подобие советской модели, либо мы будем развивать конкурентную среду. Потому что сегодня мы стоим в развилке. От этого многое зависит. Даже те же инвесторы, от которых зависит развитие генерации и всего остального, смотрят на то, каков рынок, какова его модель, насколько она либеральная, конкурентная, эффективная и транспарентная. Мы этим пока похвастаться не можем. У нас очень много проблем в этой сфере. Начиная от того, что у нас, к великому сожалению, нет отраслевого центра компетенций. Есть Совет рынка. Но он настолько декоративный и отражает интересы очень узкого числа игроков, так называемых олигополий. Соответственно, вряд ли в том виде, в том составе, который сейчас есть, он может чем-то помочь реформам", - сказал Агафонов.

Он считает, что сейчас необходимо всему рыночному сообществу - экспертам, ассоциациям, специалистам – объединиться и вместе решить, что делать с рынком, как его реформировать, определиться с его будущей моделью.

Позитивным Агафонов называет введение в июле прошлого года модели единого закупщика.

"Это тоже одна из мер, связанная с упорядочением дефицита. Единый закупщик скупает электроэнергию у всех казахстанских электростанций, а поскольку есть дефицит и электроэнергии не хватает, он докупает недостаток из соседних стран. Условно замешивает всю эту электроэнергию и по средней цене продаёт всем субъектам в Казахстане. Таким образом, единый закупщик спас нас от коллапса, связанного с дефицитом электроэнергии, потому что кто бы стал покупать российскую электроэнергию, которая стоит в два раза дороже", - пояснил он.

Одновременно с этим был введён балансирующий рынок, который призван стимулировать выравнивание суточного графика, что тоже очень важно для любой энергосистемы. Однако, начатая в прошлом году реформа была фактически заморожена в текущем.

"Пока в этом плане ничего дальше не продвинулось. А нам надо двигаться, и двигаться быстрее. Потому что у нас абсолютно нет нормального розничного рынка. Все эти годы, а в 2024 году исполняется 20 лет с начала соответствующей реформы, он не развивался. Потому что там в своё время контроль над рынком получили олигополии. Там практически нет конкуренции. А где нет конкуренции, сервис для потребителей никак не развивается", - сказал он.

Сергей Агафонов считает необходимым начать реформу розничного рынка. Чем быстрее, тем лучше.

"Нам надо что-то делать с розничным рынком и как можно быстрее. Цена на электроэнергию будет расти, это неизбежно, этот рост мы откладывали все эти годы. Но одновременно с этим потребитель не рознице не получает достойного сервиса: например, та же смена энергоснабжающей организации – сейчас очень трудоёмкий процесс для любого потребителя. А должно быть как в банковских услугах и телекоме – одним нажатием кнопки. На сегодняшний день организовать процесс покупки электроэнергии посредством приложения в смартфоне особого труда не составляет, но нужен рынок, не нужно искусственно сверху насаждать какие-то сервисы. Это должны сделать сами участники рынка, будучи заинтересованными в этом. У нас, к великому сожалению, как я уже сказал выше, 2024 год юбилейный для реформы розничного рынка. Мы её начали в 2004 году. За 20 лет мы абсолютно ничего не сделали. И он выглядит так, как он выглядел в начале реформы", - сказал эксперт.

Ещё одна проблема отрасли, по словам Сергея Агафонова, большое количество сетевых посредников. Оказывается, в стране работают не менее 132 региональных энергопередающих организаций. Тогда как на всю республику было бы достаточно 20-25 электросетевых компаний.

"В сфере электроснабжения у нас уже нет посредников. В своё время, когда запретили перепродавать электроэнергию между ЭСО, с тех пор у нас одна энергосберегающая организация, которая покупает электроэнергии на оптовом рынке и продаёт ее конечному потребителю. Никаких цепочек энергоснабжающих организаций у нас уже давно нет. Но при этом у нас в сетях, особенно в регионах, есть по два-три сетевых посредника. В Астане - аналогичная ситуация. Две сетевые компании – Астана-РЭК и Акмолинская РЭК", - отметил Агафонов.

Вместе с тем, он отметил, что уже была попытка реформировать эту сферу: в 2017 году запустили программу укрупнения РЭК, но она не дала нужного эффекта.

"Из 162 энергопередающих компаний нам удалось сократить только 29. Осталось 133. Сейчас, думаю, их опять стало больше. А надо чтобы было: одна область – одна РЭК, - подчеркнул эксперт.

При этом Сергей Агафонов считает, что тарифы у всех потребителей должны быть одинаковые. Юридические, физические лица – неважно. Но при этом должна быть доля населения, которой нужно оказывать адресную помощь. Но эта помощь должна оказываться не энергоснабжающим организациям, а непосредственно людям. Государство само должно оказывать эту помощь.