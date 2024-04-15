Теперь они начали друг друга топить – адвокат Уразбахова
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Адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова прокомментировала ход заседания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Ну как я могу оценивать? Теперь они начали друг друга топить, как вы видите. Что я могу сказать? Теперь вся правда скрывается. То, что время тянется, это уже сама судья отмечает. Посмотрим", - сказала Уразбахова.
На вопрос, есть ли надежда на справедливый суд, адвокат ответила, что решение за судом присяжных.
"Оценку суд присяжных даст. Пока ничего не могу сказать", - отметила она.
Ранее сообщалось, на суде над экс-министром Куандыком Бишимбаевым продолжается допрос второго подсудимого Бакытжана Байжанова. Он сообщил, что с ним неоднократно искал встречи некий Бауыржан Мусин, который пытался свести его с Бишимбаевым и повлиять на его показания.
Также Бишимбаев заявил, что на протяжении пяти месяцев Байжанов шантажирует его.
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