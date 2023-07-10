Температура воздуха в Казахстане повысится до 43 градусов в понедельник - синоптики

Фото: pixabay.com

Температура воздуха в Казахстане в понедельник, 10 июля, в дневные часы в центре страны повысится до 43 градусов, передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке, юго-востоке Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на западе с выпадением града. По республике ожидается усиление ветра. На остальной территории страны ожидается погода без осадков.

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областей, в области Улытау сохраняется сильная жара, на большей части Костанайской, Северо-Казахстанской, на севере, западе Акмолинской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей сохраняется очень сильная жара, на юге Костанайской областей ожидается очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, на юге, западе, севере, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, севере Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, области Жетысу, на юге, юго-востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на большей части Северо-Казахстанской, на севере, в центре Алматинской, на северо-западе, востоке, юге Павлодарской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Жетысу, Акмолинской области, на севере области Абай, на юге, западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность, в северной половине Костанайской области, на западе, севере Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что из-за жары МЧС страны перешло в режим повышенной готовности.