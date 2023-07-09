Из-за жары в Казахстане МЧС перешло в режим повышенной готовности

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Из-за ожидаемого повышения температуры в Казахстане до 43 градусов тепла органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности. Об этом министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил в воскресенье, 9 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава ведомства отчитался перед премьером о принимаемых мерах на фоне повышения температуры в ряде регионов республики.

Алихан Смаилов поручил МЧС совместно с акиматами областей мобилизовать необходимые силы и технические средства для обеспечения полной готовности к нештатным ситуациям, в том числе связанным с природными пожарами и безопасностью людей на воде.

"В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром, сильные дожди ожидаются 8 июля на северо-востоке и востоке, 8-9 июля на юго-востоке республики. Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-Западного антициклона. В связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков. Весь период на западе, 9-10 июля на северо-западе, 10 июля в центре Казахстана ожидается очень сильная жара до +43", - говорится в сообщении.

При этом 9 и 10 июля синоптики сообщают, что в трёх городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.