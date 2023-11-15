Темиртау без тепла не останется – Ермаганбет Булекпаев

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев заверил, что жители Темиртау в этом году будут обеспечены теплом, передаёт BaigeNews.kz.

"Город не останется без тепла. Буквально вчера мы посещали ТЭЦ №2 Темиртау. На сегодняшний день четыре котла работают. 5 ноября четвёртый котел сдадут в работу и к 30 ноября сдадут шестой котел", — сообщил глава региона.

По словам акима, в настоящее время ведётся строительство седьмого котла. На данный момент работы завершены на 80%. Полная готовность котла будет достигнута к апрелю следующего года.