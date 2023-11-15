Темиртау без тепла не останется – Ермаганбет Булекпаев
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Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев заверил, что жители Темиртау в этом году будут обеспечены теплом, передаёт BaigeNews.kz.
"Город не останется без тепла. Буквально вчера мы посещали ТЭЦ №2 Темиртау. На сегодняшний день четыре котла работают. 5 ноября четвёртый котел сдадут в работу и к 30 ноября сдадут шестой котел", — сообщил глава региона.
По словам акима, в настоящее время ведётся строительство седьмого котла. На данный момент работы завершены на 80%. Полная готовность котла будет достигнута к апрелю следующего года.
"Конечно какие-то аварии в сетях возможно будут. Но мы их оперативно будем исправлять. Более того мы провели достаточно много работы на магистральных сетях, эти работы продолжатся и в следующем году. Также с этого года мы разрабатываем трёхлетнюю программу для ремонта и замены внутриквартальных сетей. Там тоже большой износ", — добавил аким Карагандинской области.
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