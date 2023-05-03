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inform.kz Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50
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Фото: inform.kz

Тело пропавшей девушки обнаружили в Атырау

1 мая в Урале было обнаружено тело 16-летней девушки, которая ушла из дома 6 апреля, и с тех пор о ней не было известий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на azh.kz.  

Cообщение о пропаже девушки поступило 7 апреля. С того дня сотрудники полиции, спасатели и волонтеры искали её в Урале. Через четыре дня одна из волонтёров на своей странице в Facebook написала, что на записи одной из камер видеонаблюдения в доме отец пропавшей девушки увидел, что его дочь прыгнула с моста.

"С 7 по 19 апреля её искали наши водолазы, потом из-за подъема воды и сильного течения работы были приостановлены, но поиски на поверхности воды продолжались. 1 мая пришло сообщение о теле на поверхности реки недалеко от пригородного села Жумыскер. Тело извлекли из воды, его опознали родственники", - сообщила пресс-служба ДЧС.

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Сегодня, 16:50
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