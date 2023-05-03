Тело пропавшей девушки обнаружили в Атырау

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1 мая в Урале было обнаружено тело 16-летней девушки, которая ушла из дома 6 апреля, и с тех пор о ней не было известий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на azh.kz.

Cообщение о пропаже девушки поступило 7 апреля. С того дня сотрудники полиции, спасатели и волонтеры искали её в Урале. Через четыре дня одна из волонтёров на своей странице в Facebook написала, что на записи одной из камер видеонаблюдения в доме отец пропавшей девушки увидел, что его дочь прыгнула с моста.