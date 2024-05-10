Телевидение и радио отключили в Костанайской области

В Костанайской области 10 мая 2024 года отключили некоторые теле- и радиоканалы, передаёт BaigeNews.

Причина – проведение внеплановых работ.

"АО "Казтелерадио" уведомляет Вас о проведении внеплановых работ 10 мая 2024 г. в период времени с 10:00 до 17:00 час. (время г. Астана) на радиотелевизионной станции "Кушмурун" Костанайской области с отключением

телеканалов и следующих радиоканалов: QAZAQSTAN, Balapan, Abai TV, Qazsport HD, Хабар HD, 24 KZ, Ел Арна, Jibek joly, Первый канал Евразия, МИР, QOSTANAI, QAZAQ Radiosy", - говорится в сообщении.