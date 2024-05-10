Казахстанцев предупредили об отключении телерадиовещания

Телевидение и радио отключат в Казахстане в связи с проведением планово-профилактических работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".

"В целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 15 мая текущего года в период с 03:00-17:00 по времени Астаны", - говорится в сообщении.