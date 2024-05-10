Казахстанцев предупредили об отключении телерадиовещания
Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
246Фото: СЦК
Телевидение и радио отключат в Казахстане в связи с проведением планово-профилактических работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".
"В целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 15 мая текущего года в период с 03:00-17:00 по времени Астаны", - говорится в сообщении.
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