Театр имени Калибека Куанышбаева получил статус Национального

Указом президента Казахскому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени Калибека Куанышбава присвоен статус Национального, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК.



Театр, культурная жизнь которого насчитывает более 30 лет, открылся в 1991 году. Первой постановкой стало произведение Габита Мусрепова "Ақан Сері - Ақтоқты".



B 1993 году в год столетия Калибека Куанышбаева театр был назван в его честь. 14 декабря 2011 года театру был присвоен статус "Адемический".



Свою первую награду "За доблестный труд в развитии искусства" коллектив театра получил в 1996 году на Международном театральном фестивале "Туганлык" среди тюркоязычных государств в Уфе.



Со дня подписания указа главой государства, название театра - Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева.