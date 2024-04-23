Театр имени Калибека Куанышбаева получил статус Национального
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Указом президента Казахскому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени Калибека Куанышбава присвоен статус Национального, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК.
Театр, культурная жизнь которого насчитывает более 30 лет, открылся в 1991 году. Первой постановкой стало произведение Габита Мусрепова "Ақан Сері - Ақтоқты".
B 1993 году в год столетия Калибека Куанышбаева театр был назван в его честь. 14 декабря 2011 года театру был присвоен статус "Адемический".
Свою первую награду "За доблестный труд в развитии искусства" коллектив театра получил в 1996 году на Международном театральном фестивале "Туганлык" среди тюркоязычных государств в Уфе.
Со дня подписания указа главой государства, название театра - Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева.
Самое читаемое
- Все передвижения Нукеновой на междугороднем такси озвучили в суде над Бишимбаевым
- Тело ребёнка нашли закопанным в огороде в Щучинске – подробности трагедии
- Что нашли в телефоне Бишимбаева? Судья начала осмотр устройства
- Присяжные заплакали после просмотра видео с телефона Бишимбаева
- Брат Салтанат Нукеновой обвинил службу такси в нарушении их конституционных прав