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Театр имени Калибека Куанышбаева получил статус Национального

Сегодня, 18:48
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МКИ РК Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48
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Фото: МКИ РК

Указом президента Казахскому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени Калибека Куанышбава присвоен статус Национального, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

Театр, культурная жизнь которого насчитывает более 30 лет, открылся в 1991 году. Первой постановкой стало произведение Габита Мусрепова "Ақан Сері - Ақтоқты".
 
B 1993 году в год столетия Калибека Куанышбаева театр был назван в его честь. 14 декабря 2011 года театру был присвоен статус "Адемический".

Свою первую награду "За доблестный труд в развитии искусства" коллектив театра получил в 1996 году на Международном театральном фестивале "Туганлык" среди тюркоязычных государств в Уфе.

Со дня подписания указа главой государства, название театра - Казахский Национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева.

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