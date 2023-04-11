Тарифы на вывоз мусора в Кокшетау снизили после проверки прокуроров

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В Кокшетау после вмешательства прокуроров жителям благоустроенных домов снизили стоимость услуг по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению твёрдо-бытовых отходов (ТБО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

С учётом тарифов, стоимость услуги за одного жителя благоустроенного дома составляет 500 тенге в месяц, а неблагоустроенного - 580 тенге. Из-за отсутствия у мусоровывозящих компаний условий производить сортировку и захоронение ТБО, с 1 декабря 2022 года плата взимается только за сбор и транспортировку, то есть по 377 тенге в месяц с учётом НДС за жителя благоустроенного дома и по 438 тенге в месяц с учётом НДС за жителя неблагоустроенного дома.

"В ходе анализа надзорный орган убедился в том, что жители благоустроенных домов за услуги по сбору и транспортировке ТБО переплачивали, так как вместо положенных 377 тенге они платили по тарифу, рассчитанному для жителей неблагоустроенных домов в сумме 438 тенге. По акту прокурорского надзора акимат Кокшетау перепроверил обоснованность платежей, произведённых всеми жителями, за указанные услуги, и обеспечил возврат неверно выплаченных денег, путём их вычета из сумм, подлежащих оплате", — говорится в сообщении.

В результате прокуроры пресекли нарушение прав 6 350 жителей благоустроенных домов. В настоящее время суммы за услуги по сбору и транспортировке ТБО горожанам рассчитываются согласно соответствующему тарифу.