Тарифы изменят на платные дороги: чего ожидать казахстанцам

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Сената заявил, что цены на платные автомобильные дороги изменятся, но резкого повышения не будет, передаёт BaigeNews.kz.

"Я сразу говорю - такого не будет (увеличения в два-три раза - прим.ред.), но процент будет. Специалисты должны просчитать сколько денег потребуется, чтобы обслуживать дороги, дополнительно чтобы купить 1 100 единиц техники. Какой-то фонд увеличится и какую часть наших расходов покроет, и, исходя из этого, мы опубликуем", - сказал Карабаев.

Министр подчеркнул, что тариф на платные дороги не менялся с 2013 года.