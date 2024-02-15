Тарифы изменят на платные дороги: чего ожидать казахстанцам
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Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Сената заявил, что цены на платные автомобильные дороги изменятся, но резкого повышения не будет, передаёт BaigeNews.kz.
"Я сразу говорю - такого не будет (увеличения в два-три раза - прим.ред.), но процент будет. Специалисты должны просчитать сколько денег потребуется, чтобы обслуживать дороги, дополнительно чтобы купить 1 100 единиц техники. Какой-то фонд увеличится и какую часть наших расходов покроет, и, исходя из этого, мы опубликуем", - сказал Карабаев.
Министр подчеркнул, что тариф на платные дороги не менялся с 2013 года.
"В прошлом году на 20% было повышение. Сравните наши тарифы. Если в Казахстане - один тенге 20 тиын, в России - семь тенге. Вы же не хотите, чтобы было за счет налогоплательщиков, хотите, чтобы было за счет бюджета КазАвтоЖол? Поэтому единственный вариант это повышать тарифы на платные дороги", - сказал министр.