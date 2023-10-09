Сыну депутата Турлыханова вынесли приговор в Алматы

В Алматы суд огласил решение по делу сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова. Пострадавшие от действий подсудимого намерены обжаловать приговор, передаёт BaigeNews.kz.

Нурасыла Болата признали виновным в избиении известных юристов. Ему назначили штраф в размере 500 МРП (1 725 000 тенге) и обязали возместить пострадавшим материальный и моральный ущерб.

Максимальное наказание за преступление по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 107 УК РК составляло до трёх лет лишения свободы.

Пострадавшая юрист Анна Чернова недовольна решением суда.

"Очень добрый судья военного суда Алматы Дихан Алиаскаров, видимо, по-отечески пожалев солдата и одновременно сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова, признал его виновным и наказал его штрафом в 500 МРП. Такой у нас гуманный суд. Причинил двум людям средний вред здоровью, в алкогольном опьянении, нарушив устав и присягу, разгуливая вместо нахождения в армии на службе по городу, не признал вину и не раскаялся, но получил штраф. У нас есть 15 суток на обжалование этого несправедливого приговора и мы, безусловно, воспользуемся своим правом. Тем более, на наш взгляд, суд допустил множество грубейших нарушений", - написала юрист на своей странице в Instagram.

Напомним, рядовой срочной службы Нурасыл Болат проходил фигурантом по уголовному делу о хулиганстве. Заявление на него в феврале 2023 года написала семья известных юристов - Олег Чернов и Анна Димитриевич. Они заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов комментировал инцидент и заверил, что его сын будет отвечать по закону. Он также извинился за поступок сына.