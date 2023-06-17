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Свыше двухсот жалоб на работу рынка "Алтын орда" поступило в Минторговли
Свыше двухсот жалоб на работу рынка "Алтын орда" поступило в call-центр и Telegram-чат министерства торговли и интеграции РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Основной объём жалоб связан с действиями администрации рынка и контролем за сбором средств за арендные места с арендаторов и торговцев, санитарным состоянием рынка, нехваткой контрольных весов и кассовых аппаратов, отстутствием в павильонах вентиляции и кондиционеров, незаконной торговлей на пешеходном мосту и другое", — сообщается в пресс-релизе Минторговли.
Все поступившие обращения изучаются комитетом торговли МТИ и по каждому проводится соответствующая работа совместно с мобильной группой, в которую вошли представители разных ведомств, акимата Алматинской области.
По словам и.о. председателя комитета торговли министерства торговли и интеграции РК Айдара Абилдабекова, за короткое время с момента создания мобильная группа провела обход рынка, выслушала арендаторов, торговцев, покупателей, удалось ознакомиться с ценами и ценообразованием на продукты питания, овощи и фрукты.
"Мобильная группа создана для оперативного реагирования на все поступающие жалобы и будет работать до полного устранения всех выявленных нарушений. Уже сегодня на территории рынка установлены 15 дополнительных контрольных весов. В павильонах рынка в течение месяца будет установлено девять кондиционеров", — заявил Айдар Абилдабеков.
Администрации рынка "Алтын орда" предстоит устранить и другие выявленные недостатки. В первую очередь, необходима установка "умных" шлагбаумов, которые позволят убрать поборы на въездах на территорию рынка. Во-вторых, устранить нелегальные поборы на самом рынке, поскольку оплата будет приниматься через расчётно-кассовые аппараты. Кроме того, в адрес администрации рынка внесено представление о необходимости решить вопрос отделения зоны водителей от пешеходов, в том числе продумать пешеходные переходы. Также были даны рекомендации по улучшению санитарного состояния рынка.
Напомним, на рынке "Алтын Орда" фермерам выделили 100 бесплатных мест для грузовых автомобилей. Получить доступ на торговый объект аграрии могут при наличии справки из сельского акимата. Места продажи оборудованы зонтами, для постоянного мониторинга установлены камеры. Это даст возможность фермерам продавать сельхозпродукцию без посредников сразу потребителям.
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