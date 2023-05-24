Свыше 40 тысяч пачек сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан

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Пограничники пресекли ввоз контрабандной продукции. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"Военнослужащие департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области на участке пограничного отделения "Кеңес" Меркенского района пресекли попытку незаконного ввоза в Республику Казахстан табачных изделий в количестве 43 тысяч пачек. Оценочная стоимость товара составляет более 25 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Выявленный товар передан в департамент экономических расследований по Жамбылской области для принятия процессуального решения.